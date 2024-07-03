Амнистия-2024: кого коснется новый закон

Ранее мы писали, что под амнистию по новому закону могут попасть 7850 человек.
Вот какие категории осужденных будут освобождены от отбывания наказания и других мер уголовной ответственности:
- несовершеннолетние;
- беременные женщины;
- женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего;
- лица, достигшие пенсионного возраста;
- инвалиды I и II групп;
- лица, больные активной формой туберкулеза и онкологическими заболеваниями;
- граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- лица, получившие ранения или заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы.
Амнистия не будет распространяться на тех, кто в 2021—2024 годах был помилован или амнистирован и снова совершил умышленное преступление во время неснятой или непогашенной судимости, а также на тех, кто не возместил причиненный преступлениями ущерб. Не будут амнистировать осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также тех, кто за умышленные преступления приговорен к сроку свыше 12 лет, пожизненному заключению или смертной казни, и некоторые другие категории. Не попадут под амнистию те, кто включен в т. н. экстремистские и террористические списки, и некоторые другие категории.
Уточняется, что решение по амнистии в каждом случае будет приниматься индивидуально.
Накануне во время торжественного собрания, посвященного Дню Независимости, Александр Лукашенко не исключил освобождения некоторых заключенных, которых осудили после событий 2020 года. По его словам, речь идет «о тяжело больных, в основном с раковыми заболеваниями».