Амнистия-2024: кого коснется новый закон

Амнистия не будет распространяться на тех, кто в 2021—2024 годах был помилован или амнистирован и снова совершил умышленное преступление во время неснятой или непогашенной судимости, а также на тех, кто не возместил причиненный преступлениями ущерб. Не будут амнистировать осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также тех, кто за умышленные преступления приговорен к сроку свыше 12 лет, пожизненному заключению или смертной казни, и некоторые другие категории. Не попадут под амнистию те, кто включен в т. н. экстремистские и террористические списки, и некоторые другие категории.