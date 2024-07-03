Выступление Лукашенко на параде по случаю Дня Независимости (видео)

Белорусам необходимо сделать все, чтобы сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям, об этом говорил президент страны Александр Лукашенко на торжественном параде по случаю главного государственного праздника ― Дня Независимости.
В исторической памяти, по словам Лукашенко, заключается «сила нации наследников победителей».
Белорусский президент прокомментировал участие в праздничном параде военных из дружественных государств ― Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана: «Сегодня мы пройдем вместе, потому что вынесли из Великой Отечественной войны главный урок: нацизм — это абсолютное зло», ― подчеркнул Лукашенко.
Глава государства высказался также о нагнетании ситуации на границах Беларуси и возможности провокаций извне: «Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на Государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Знаем, потому что работаем на упреждение», ― сказал он.
Президент обратил внимание на то, что Беларусь в настоящее время обладает самыми современными образцами вооружения и техники, тем временем в параде задействованы менее 5% от численности военнослужащих, все остальные находятся на боевом посту с учетом обстановки вокруг.