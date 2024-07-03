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Полицейский спецназ Молдовы проводит учения с использованием бронетехники

Полицейский спецназ Fulger проводит плановые тактические учения с использованием бронетехники.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Бригада полиции особого назначения Fulger проводит в Молдове двухдневные тактические учения с привлечением бронетехники, об этом сообщили в пресс-службе Главного инспектората полиции.

«Сегодня и завтра [ 3 и 4 июля] на трассах или в населенных пунктах центра и севера страны можно будет увидеть сотрудников спецназа Fulger на плановых тактических учениях, в том числе с привлечением бронетехники», — отмечается в сообщении.

В ГИП уточнили, что маневры ранее запланированы и предназначены «исключительно для повышения профессиональных навыков сотрудников полиции».

«Мы призываем вас сохранять спокойствие и избегать распространения дезинформации», — призвали в ведомстве.

Аналогичные учения Fulger проводились в начале февраля текущего года на юге Молдовы.

учения