Полицейский спецназ Молдовы проводит учения с использованием бронетехники

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Бригада полиции особого назначения Fulger проводит в Молдове двухдневные тактические учения с привлечением бронетехники, об этом сообщили в пресс-службе Главного инспектората полиции.
«Сегодня и завтра [ 3 и 4 июля] на трассах или в населенных пунктах центра и севера страны можно будет увидеть сотрудников спецназа Fulger на плановых тактических учениях, в том числе с привлечением бронетехники», — отмечается в сообщении.
В ГИП уточнили, что маневры ранее запланированы и предназначены «исключительно для повышения профессиональных навыков сотрудников полиции».
«Мы призываем вас сохранять спокойствие и избегать распространения дезинформации», — призвали в ведомстве.
Аналогичные учения Fulger проводились в начале февраля текущего года на юге Молдовы.