Узбекистан и Афганистан намерены активизировать деятельность зон приграничной торговли

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Вопросы активизации деятельности зон приграничной торговли обсудили глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов и министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азиз, сообщает пресс-служба узбекского ведомства.
Встреча прошла в рамках визита афганской делегации в Узбекистан.
Речь шла о текущем состоянии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных крупных инфраструктурных проектов.
«Намечены конкретные меры по увеличению объемов взаимного товарооборота, активизации деятельности зон приграничной торговли, развитию инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении.
Стороны выразили уверенность, что мероприятия, проводимые во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Афганистана, активизируют сотрудничество между деловыми кругами двух стран, увеличат объемы торговли и дадут старт новым взаимовыгодным инициативам.