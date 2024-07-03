Узбекистан и Афганистан намерены активизировать деятельность зон приграничной торговли

Стороны выразили уверенность, что мероприятия, проводимые во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Афганистана, активизируют сотрудничество между деловыми кругами двух стран, увеличат объемы торговли и дадут старт новым взаимовыгодным инициативам.