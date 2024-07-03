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Узбекистан и Афганистан намерены активизировать деятельность зон приграничной торговли

Стороны наметили конкретные меры по увеличению объемов взаимного товарооборота, развитию инвестиционного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Вопросы активизации деятельности зон приграничной торговли обсудили глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов и министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азиз, сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

Встреча прошла в рамках визита афганской делегации в Узбекистан.

Речь шла о текущем состоянии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных крупных инфраструктурных проектов.

«Намечены конкретные меры по увеличению объемов взаимного товарооборота, активизации деятельности зон приграничной торговли, развитию инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Стороны выразили уверенность, что мероприятия, проводимые во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Афганистана, активизируют сотрудничество между деловыми кругами двух стран, увеличат объемы торговли и дадут старт новым взаимовыгодным инициативам.