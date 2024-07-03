В Башкирии увеличили выплаты медикам в малых городах и селах

Специальные социальные выплаты были предусмотрены указом главы региона в феврале 2023 года. Они финансируются из регионального бюджета и ежемесячно начисляются врачам первичного звена и выездных паллиативных и психиатрических бригад, среднему и младшему медицинскому персоналу первичного звена, а также водителям автомобилей скорой медицинской помощи.
Ранее размер выплат был единым для всех сотрудников. Новой редакцией документа с 1 марта этого года их размер пересмотрен для работников медорганизаций в селах и городах с населением до 100 тыс. человек.
Для врачей учреждений, расположенных в городах и селах с населением до 50 тыс. человек, выплаты увеличены с 14,5 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Для среднего медперсонала — с 6,5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Для врачей, работающих в городах и селах с населением до 100 тыс. человек, выплаты составят 29 тыс. руб. и 13 тыс. руб. — для среднего персонала.
Для врачей и среднего персонала медучреждений в городах с численностью населения более 100 тыс. человек размер выплат останется прежним — 14,5 тыс. руб. и 6,5 тыс. руб. соответственно.
Врачам психиатрических бригад скорой помощи будут выплачивать, как и прежде, 11,5 тыс. руб., фельдшерам и медсестрам такой бригады — 7 тыс. руб., а ее младшему медицинскому персоналу и медсестрам, принимающим вызовы, — 4,5 тыс. руб. — независимо от численности населения городов, где они работают.
Для водителей автомобилей скорой помощи размер выплат также оставлен прежним — 12 тыс. руб.