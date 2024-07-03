В Башкирии увеличили выплаты медикам в малых городах и селах

Для врачей учреждений, расположенных в городах и селах с населением до 50 тыс. человек, выплаты увеличены с 14,5 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Для среднего медперсонала — с 6,5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Для врачей, работающих в городах и селах с населением до 100 тыс. человек, выплаты составят 29 тыс. руб. и 13 тыс. руб. — для среднего персонала.