Украинская атака на Новороссийск и отношения РФ с Турцией. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 июля «будет достаточно продолжительной»: «И, конечно, там будет идти речь обо всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. В первую очередь, это двусторонние отношения. Но, конечно, без сирийских, украинских дел вряд ли президенты обойдутся».
В настоящее время не планируется отдельная встреча российского лидера с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. «Но пообщаться в кулуарах будет возможность».
У главы государства не исключены контакты с катарской делегацией.
Об атаке на Новороссийск
Путин круглосуточно получает доклады от военных на тему украинской атаки на Новороссийск. «По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО».
Об отношениях с Турцией
Между Россией и Турцией остаются нерешенные вопросы, но есть политическая воля на их урегулирование: «Там, где ведется большая работа, там, где осуществляется широкий спектр двусторонних отношений, неизбежно возникают разные проблемы. Абсолютно нормальный рабочий процесс».
Визит Путина в Турцию пройдет сразу после согласования графика: «Он состоится обязательно со временем, когда удастся согласовать».
О сотрудничестве с Китаем
Россия и Китай сотрудничают во всех областях, «в том числе в чувствительных».
«У нас с Китаем развитые торгово-экономические отношения, у нас очень большой объем товарооборота с Китаем, который ушел за $200 млрд».
Что касается сообщения агентства Bloomberg о том, что Китай якобы вместе с Россией разрабатывает военные беспилотники, то «это не первая публикация». «Мы на них никак не реагируем».
О ситуации в Сирии
Россия прилагает «очень много усилий» для урегулирования ситуации в Сирии.
Москва приветствует готовность Эрдогана к диалогу с Сирией по нормализации двусторонних отношений.
О «диалоге» Путина и Трампа
Что касается сообщений западных СМИ о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы ведет с российским лидером диалог по условиям достижения мира на Украине, то «это не так».