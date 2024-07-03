Украинская атака на Новороссийск и отношения РФ с Турцией. Темы брифинга Пескова

Встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 июля «будет достаточно продолжительной»: «И, конечно, там будет идти речь обо всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. В первую очередь, это двусторонние отношения. Но, конечно, без сирийских, украинских дел вряд ли президенты обойдутся».