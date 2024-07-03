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2025 год станет Годом туризма Китая в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приняли решение о проведении в следующем году Года туризма Китая в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: МИД РК

Си Цзиньпин отметил открытие культурных центров Казахстана и Китая в обеих странах, а также открытие филиала Пекинского университета языка и культуры в Казахстане. По его словам, это должно способствовать сближению казахского и китайского народов.

— Принято решение об открытии в Казахстане второй «Мастерской Лу Баня», а также проведения в следующем году Года туризма Китая в Казахстане, — заявил Си Цзиньпин, выступая перед СМИ в Акорде.

Он добавил, что странам нужно расширять кооперацию в области средств массовой информации, а также в сфере кино.

туризм и отдых