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Песков опроверг обсуждение Трампом и Путиным мира на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о возможных переговорах бывшего американского лидера с Владимиром Путиным не соответствуют действительности.

Источник: РИА "Новости"

2 июля издание Politico, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Трамп якобы обсуждает с Путиным условия мирного урегулирования на Украине, включая вопросы территориального характера.

«Нет, это не так», — заявил Песков в ответ на сообщения западных СМИ о возможных переговорах между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным по условиям мира на Украине.

Во время дебатов с президентом США Джо Байденом, состоявшихся 27 июня, Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, он сможет урегулировать украинский кризис до начала нового президентского срока — т.е. до января 2025 года. При этом кандидат в президенты США охарактеризовал предложение по Украине, сделанное президентом РФ Владимиром Путиным, как неприемлемое.

25 июня Reuters сообщило, что двое ключевых советников Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. В плане предусматривалось, что Киев будет продолжать получать американское оружие только при условии вступления в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп положительно отреагировал на этот план, однако в Киеве отвергли эту инициативу.

2 июля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут комментировать обещание Трампа закончить конфликт на Украине, так как не знакомы с сутью его предложения.

Нина Лютикова

Песков Дмитрий
Трамп Дональд
переговоры