Песков опроверг обсуждение Трампом и Путиным мира на Украине

Во время дебатов с президентом США Джо Байденом, состоявшихся 27 июня, Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, он сможет урегулировать украинский кризис до начала нового президентского срока — т.е. до января 2025 года. При этом кандидат в президенты США охарактеризовал предложение по Украине, сделанное президентом РФ Владимиром Путиным, как неприемлемое.