Песков опроверг обсуждение Трампом и Путиным мира на Украине

2 июля издание Politico, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Трамп якобы обсуждает с Путиным условия мирного урегулирования на Украине, включая вопросы территориального характера.
Во время дебатов с президентом США Джо Байденом, состоявшихся 27 июня, Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, он сможет урегулировать украинский кризис до начала нового президентского срока — т.е. до января 2025 года. При этом кандидат в президенты США охарактеризовал предложение по Украине, сделанное президентом РФ Владимиром Путиным, как неприемлемое.
25 июня Reuters сообщило, что двое ключевых советников Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. В плане предусматривалось, что Киев будет продолжать получать американское оружие только при условии вступления в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп положительно отреагировал на этот план, однако в Киеве отвергли эту инициативу.
2 июля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут комментировать обещание Трампа закончить конфликт на Украине, так как не знакомы с сутью его предложения.
Нина Лютикова