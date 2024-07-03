Три иностранных министра едут в Екатеринбург

«Мы с нетерпением ждем участия в “Иннопроме” в качестве страны-партнера. Этот статус соответствует стремлению ОАЭ создать и укрепить глобальное устойчивое экономическое партнерство. Интеграция технологий и инноваций соответствует целям национальной промышленной стратегии ОАЭ по диверсификации экономики и является важным аспектом как для развития промышленности, так и для формирования технологичного будущего наших стран», — заявил министр промышленности Султан бин Ахмед Аль-Джабер, который возглавит эмиратскую делегацию.