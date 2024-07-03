Три иностранных министра едут в Екатеринбург

«Мы с нетерпением ждем участия в “Иннопроме” в качестве страны-партнера. Этот статус соответствует стремлению ОАЭ создать и укрепить глобальное устойчивое экономическое партнерство. Интеграция технологий и инноваций соответствует целям национальной промышленной стратегии ОАЭ по диверсификации экономики и является важным аспектом как для развития промышленности, так и для формирования технологичного будущего наших стран», — заявил министр промышленности Султан бин Ахмед Аль-Джабер, который возглавит эмиратскую делегацию.
Организаторы «Иннопрома» обещают провести совместные сессии представителей России и ОАЭ и переговоры между компаниями в сферах металлургии, энергетики, медицины, финансов, пищевой индустрии и логистики. Гостей мероприятия ждет культурная программа от ОАЭ.
О том, что страной-партнером выставки «Иннопром» станут ОАЭ, было объявлено в марте. В последние годы государство активно закупает у Свердловской области титан, древесину, черные металлы и станки. Помимо представителей Эмиратов, в Екатеринбурге ожидают делегации стран Ближнего Востока и Африки. «Иннопром-2024» пройдет с 8 по 11 июля во всех четырех павильонах «Екатеринбург-Экспо».
На выставке традиционно будут работать и первые лица правительства России. Ожидается, что «Иннопром» посетит премьер-министр Михаил Мишустин. Официально его участие еще не подтверждено, но кулуарная подготовка к визиту идет с конца июня. Традиционно Мишустина в Екатеринбурге сопровождает лично губернатор Евгений Куйвашев.