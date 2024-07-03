В Киеве исключили завершение конфликта с Россией изменением границ

По его словам, Киев готов выслушать любые советы о том, как достичь «справедливого мира», однако по ряду вопросов компромисс невозможен.
«Мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей… независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета», — сказал он (цитата по Reuters).
На вопрос о том, как на Украине оценивают мирный план кандидата в президенты США Дональда Трампа, Ермак сказал: «Я не знаю. Посмотрим». По его словам, Украина будет лоббировать продолжение оказания ей поддержки при любой администрации США.
В Кремле, комментируя этот план, заявили, что «ценность любого плана заключается в нюансах и в том, чтобы учитывать реальное положение дел на земле».
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если Трамп принудит Киев к капитуляции, прекратив поставки оружия и убедив другие страны сделать это, то он станет «президентом-лузером», а США утратят свое международное влияние, поскольку такой сценарий позволит России «пойти дальше». Вместе с тем он допускал мирные переговоры с Россией через посредников по модели, использованной для создания зернового коридора.
Владимир Путин 14 июня изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. Прежде всего это полный вывод украинских военных с территорий Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Среди других условий:
- нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; демилитаризация и денацификация Украины;
- фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;
- отмена всех западных санкций против России.
Российский президент отметил, что в случае согласия украинского руководства и начала отвода войск из упомянутых регионов, а также после уведомления Москвы об отказе Киева от вступления в НАТО он «в ту же минуту» отдаст приказ о прекращении огня и начале переговоров. «Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — добавил Путин.