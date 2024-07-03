В Киеве исключили завершение конфликта с Россией изменением границ

Российский президент отметил, что в случае согласия украинского руководства и начала отвода войск из упомянутых регионов, а также после уведомления Москвы об отказе Киева от вступления в НАТО он «в ту же минуту» отдаст приказ о прекращении огня и начале переговоров. «Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — добавил Путин.