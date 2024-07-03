СМИ: активность США в Молдавии приведет к дальнейшей эскалации с Россией

Портал считает, что Вашингтону следует задать себе вопрос, входит ли в его обязанности еще больше укрепиться в Восточной Европе и рисковать ухудшением отношений с Кремлем из-за страны, не имеющей большого значения для безопасности США. Указывается, что такое развитие событий может поставить под угрозу вступление Молдавии в ЕС. Вместо этого портал полагает, что Вашингтону следовало бы сосредоточить свои усилия на активизации диалога в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) с участием России, чтобы добиться мирного разрешения замороженного конфликта в Приднестровье.