СМИ: активность США в Молдавии приведет к дальнейшей эскалации с Россией

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Активизация участия США в делах Молдавии приведет к дальнейшей эскалации отношений Запада с Россией. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном на портале Responsible Statecraft.
По оценкам портала, Вашингтону следует «противостоять желанию» активнее вмешиваться в дела Молдавии, поскольку попытки полностью вытеснить российское влияние «могут привести к обратному результату». В материале отмечается, что стремление США углублять военное сотрудничество со страной, призывая НАТО оказать ей помощь в сдерживании РФ, может быть воспринято как попытка увести Молдавию в сторону от самопровозглашенного нейтралитета и привести к эскалации напряженности с Москвой.
Портал считает, что Вашингтону следует задать себе вопрос, входит ли в его обязанности еще больше укрепиться в Восточной Европе и рисковать ухудшением отношений с Кремлем из-за страны, не имеющей большого значения для безопасности США. Указывается, что такое развитие событий может поставить под угрозу вступление Молдавии в ЕС. Вместо этого портал полагает, что Вашингтону следовало бы сосредоточить свои усилия на активизации диалога в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) с участием России, чтобы добиться мирного разрешения замороженного конфликта в Приднестровье.
Боевые действия в Приднестровье остановили российские миротворцы, которые были введены в зону конфликта после подписанного президентами Молдавии и России соглашения «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ» от 21 июля 1992 года. С тех пор вместе с приднестровскими и молдавскими «голубыми касками» они поддерживают мир, дав возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры при посредничестве ОБСЕ, России, Украины и наблюдателей от США и Евросоюза.
В Приднестровье также расквартирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров, которая обеспечивает проведение миротворческой операции и охрану военных складов с 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Правительство Молдавии выступает за вывод ОГРВ и замену миротворцев на гражданских наблюдателей. С позицией Кишинева не согласны власти Приднестровья, которые считают, что вывод российских военных приведет к возобновлению войны.