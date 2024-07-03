Алексей Текслер наградил отличившихся на ЕГЭ школьников

«Поздравляю всех ребят, их родителей с блестящим завершением школы. Горжусь вами, что в нашей области такие замечательные выпускники, такая молодежь. И поверьте, каждый затраченный на учебу день — это вложения в ваше успешное будущее. Уверен, что, если вы сегодня добились таких результатов, значит вам все по плечу. Ставьте амбициозные цели, и вы их достигнете», — сказал Текслер.
Губернатор подчеркнул, что в регионе сложилась сильная высшая школа, которая позволит продолжить обучение дома: ведущие вузы Челябинской области участвуют во всех проектах Министерства науки и высшего образования РФ, создается межуниверситетский кампус мирового уровня — первые объекты уже сданы. Полностью он начнет свою работу уже в 2026 году и откроет принципиально новые возможности для студентов, аспирантов и молодых ученых.
Глава региона вручил поощрительные письма губернатора Челябинской области выпускникам и их родителям, а коллективы образовательных организаций, в которых учились ребята, были удостоены благодарственных писем губернатора.
Стобалльные результаты получены по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, химии, физике, информатике, английскому языку. Впервые за последние годы получен стобалльный результат по французскому языку.
Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер отмечал, что за последние годы существенно изменились векторы развития науки и образования.
«В ряде областей мы уже говорим не об импортозамещении техники и технологий, а об импортоопережении! ЮУрГУ вошел в число университетов-участников федеральной программы “Приоритет-2030”, проекта “Передовые инженерные школы”. Все это стало возможным, в том числе благодаря активному участию и поддержке администрации Челябинской области и лично губернатора Алексея Текслера», — сказал ректор ЮУрГУ.
Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев отмечает, что сегодня в Челябинской области благодаря планомерной работе губернатора выстраивается мощная образовательная система, в которую включены не только образовательные учреждения всех уровней, но и представители рынка труда.
«Для студентов организуются масштабные форумы разной направленности, формируются комфортные общественные пространства — другими словами, делается все для раскрытия таланта наших ребят», — подчеркнул Таскаев.
По его словам, в этом контексте флагманским проектом выступает межуниверситетский кампус мирового уровня, строительство которого сейчас активно ведется. Подобные инициативы показывают, насколько регион заинтересован в своей молодежи и какие гарантии самореализации и качественной жизни может предоставить ей.