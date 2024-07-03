Алексей Текслер наградил отличившихся на ЕГЭ школьников

«Поздравляю всех ребят, их родителей с блестящим завершением школы. Горжусь вами, что в нашей области такие замечательные выпускники, такая молодежь. И поверьте, каждый затраченный на учебу день — это вложения в ваше успешное будущее. Уверен, что, если вы сегодня добились таких результатов, значит вам все по плечу. Ставьте амбициозные цели, и вы их достигнете», — сказал Текслер.