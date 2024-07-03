Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные из Узбекистана участвовали в параде в столице Беларуси

Военнослужащие РУз прошли по улицам Минска вместе с парадными расчетами Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая в честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Источник: Sputnik.by

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Парадный расчет Вооруженных Сил Узбекистана принял участие в военном параде в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.

Событие приурочили ко Дню Независимости Беларуси и 80-летию освобождения ее от немецко-фашистских захватчиков.

В составе механизированной колонны возле стелы «Минск — город-герой» прошло свыше 300 единиц техники, пролетели боевые самолеты и вертолеты.

На параде впервые показали оперативно-тактический комплекс «Искандер» и беспилотники «Герань-2».

Военнослужащие РУз прошли по улицам Минска вместе с пешими парадными расчетами Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Всего в параде участвовали свыше 6 тыс. военнослужащих.

Военные из Узбекистана вместе с коллегами из других стран прибыли в Беларусь еще в начале третьей декады июня для участия в репетициях парада.

праздники