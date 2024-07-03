Хренин рассказал, что может привести к применению ядерного оружия

«В результате чего в Восточно-Европейском регионе на сегодняшний день сформировался ряд вызовов и угроз в военной сфере, которые в условиях фактического демонтажа архитектуры региональной безопасности могут привести к открытому вооруженному противостоянию, вплоть до применения ядерного оружия», — считает глава белорусского оборонного ведомства.