Хренин рассказал, что может привести к применению ядерного оружия

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Сегодня военно-политическая обстановка в Восточно-Европейском регионе характеризуется как кризисная с предпосылками перехода в фазу конфликта, заявил глава Минобороны Виктор Хренин на заседании Совета министров обороны СНГ.
По его словам, западные государства следуют курсу, который ведет к деградации отношений. Их коалиция продавливает в отношении стран Содружества агрессивный нарратив.
«В результате чего в Восточно-Европейском регионе на сегодняшний день сформировался ряд вызовов и угроз в военной сфере, которые в условиях фактического демонтажа архитектуры региональной безопасности могут привести к открытому вооруженному противостоянию, вплоть до применения ядерного оружия», — считает глава белорусского оборонного ведомства.
Хренин обратил внимание, что западные государства стремятся разрушить интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Против стран СНГ идет идеологическая война, чтобы разорвать дружеские отношения между странами и народами.
«Относительно недавно Беларусь преодолела созданные коллективным Западом кризисные политические события и успешно выстояла перед брошенным белорусскому народу вызовом», — напомнил глава Минобороны.