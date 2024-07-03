СФ единогласно принял заявление о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ

Приходится констатировать, что в сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны. В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ.
В нем отмечается, что применение ограничений на участие в мероприятиях ПА ОБСЕ в отношении парламентариев, выражающих волю и интересы своего народа, недопустимо.
«Сенаторы РФ и депутаты Государственной думы заявляют о готовности вернуться к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности, а также выражают надежду на то, что здравомыслящие силы в ассамблее проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах мира и стабильности на континенте», — подчеркнули российские парламентарии.
Неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и ее членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции, отмечается в заявлении.
«Несмотря на неоднократные обращения и предложения российской делегации, приоритеты руководства ПА ОБСЕ свидетельствуют о том, что в настоящее время вместо создания условий для конструктивного обмена мнениями и формирования объединительной повестки дня эта площадка используется в качестве политизированного инструмента для целенаправленной реализации антироссийского курса, включая намеренное искажение причинно-следственной связи событий, происходящих на Украине. Предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия, неготовность к предметной дискуссии, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности, свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия», — констатируют сенаторы и депутаты.
Проблемы с визами
Парламентарии подчеркивают, что российская делегация в ПА ОБСЕ под надуманными предлогами «неоднократно лишалась возможности для продолжения диалога, полноценного и равноправного участия в работе пленарных заседаний и руководящих органов ПА ОБСЕ».
В частности, в 2022 году членам делегации РФ отказали в выдаче виз для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бирмингеме и в ее осеннем заседании в Варшаве, в 2023 году — в Ванкувере. «Недопуск российской делегации на указанные мероприятия предопределил принятие единственно возможного решения о приостановке выплат в бюджет ПА ОБСЕ. Эта приостановка была использована для лишения ее членов права голосовать, что не позволяет представителям нашей страны участвовать в принятии решений», — говорится в заявлении.
Демонстративный отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте в 2024 году стал «последней точкой в складывающейся тупиковой ситуации», отмечают сенаторы и депутаты. «В период приостановки участия любые действия по внесению изменений в Правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными», — заявляют законодатели.