СФ единогласно принял заявление о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ

«Сенаторы РФ и депутаты Государственной думы заявляют о готовности вернуться к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности, а также выражают надежду на то, что здравомыслящие силы в ассамблее проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах мира и стабильности на континенте», — подчеркнули российские парламентарии.