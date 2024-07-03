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Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ

МИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Председателем Совета министров обороны СНГ избран глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Источник: РИА "Новости"

«Председателем Совета министров обороны [стран СНГ] избран министр обороны Российской Федерации Белорусов Андрей Рэмович. Позвольте поздравить Андрея Рэмовича с избранием председателем нашего совета и передать ему слово для ведения заседания», — сказал Хренин на проходящем в Минске заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ.

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