Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ

«Председателем Совета министров обороны [стран СНГ] избран министр обороны Российской Федерации Белорусов Андрей Рэмович. Позвольте поздравить Андрея Рэмовича с избранием председателем нашего совета и передать ему слово для ведения заседания», — сказал Хренин на проходящем в Минске заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ.