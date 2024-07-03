Молдавия направит 22 военных в состав миссий ЕС в Боснии и Герцеговине и Сомали

Согласно документам, которые зачитал министр обороны Анатолий Носатый, двое молдавских военнослужащих будут направлены в состав учебного контингента ЕС в Сомали (EUTM Somalia). Еще 20 человек планируется выделить для миссии в Боснии и Герцеговине (EUFOR Althea), однако это решение предстоит одобрить парламенту. По мнению правительства, эти решения окажут положительное влияние на процесс интеграции Молдавии в ЕС.