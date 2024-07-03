Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия направит 22 военных в состав миссий ЕС в Боснии и Герцеговине и Сомали

По мнению правительства, эти решения окажут положительное влияние на процесс интеграции Молдавии в ЕС.

Источник: Ministerul Apărării al Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии направят военнослужащих республики в состав миссий Евросоюза в Сомали и Боснии и Герцеговине. Соответствующие постановления были приняты на заседании правительства, которое транслировалось его пресс-службой.

Согласно документам, которые зачитал министр обороны Анатолий Носатый, двое молдавских военнослужащих будут направлены в состав учебного контингента ЕС в Сомали (EUTM Somalia). Еще 20 человек планируется выделить для миссии в Боснии и Герцеговине (EUFOR Althea), однако это решение предстоит одобрить парламенту. По мнению правительства, эти решения окажут положительное влияние на процесс интеграции Молдавии в ЕС.

В июне 2022 года ЕС предоставил Молдавии и Украине статус стран-кандидатов, выдвинув несколько условий для начала переговоров о присоединении. В июне этого года обе страны официально начали переговоры о вступлении в Евросоюз.

ЕС