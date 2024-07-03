Молдавия направит 22 военных в состав миссий ЕС в Боснии и Герцеговине и Сомали

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии направят военнослужащих республики в состав миссий Евросоюза в Сомали и Боснии и Герцеговине. Соответствующие постановления были приняты на заседании правительства, которое транслировалось его пресс-службой.
Согласно документам, которые зачитал министр обороны Анатолий Носатый, двое молдавских военнослужащих будут направлены в состав учебного контингента ЕС в Сомали (EUTM Somalia). Еще 20 человек планируется выделить для миссии в Боснии и Герцеговине (EUFOR Althea), однако это решение предстоит одобрить парламенту. По мнению правительства, эти решения окажут положительное влияние на процесс интеграции Молдавии в ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Молдавии и Украине статус стран-кандидатов, выдвинув несколько условий для начала переговоров о присоединении. В июне этого года обе страны официально начали переговоры о вступлении в Евросоюз.