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Лукашенко рассказал, что самое сложное для настоящего президента

Республика сегодня отмечает главный государственный праздник, а также 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Оправдать высокое доверие народа — это самое важное для президента, сказал глава государства Александр Лукашенко после парада на День независимости.

По его словам, без независимости не может быть государства, а если нет государства, «то нет и нас. Мы просто рабы без этого. Поэтому самое главное — это ее сохранить».

«Как видите, мы вместе с вами стараемся и что-то получается», — сказал Александр Лукашенко, видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства объяснил, что Беларусь и Россию объединяет союз, потому что две страны связывают единые ценности, замыслы и цели.

После чего обратил внимание, что у Беларуси ни с одним другим государством нет такого уровня отношений.

«Все-таки не зря столько были в одном государстве», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, самый сложный период для президента — «это высокое доверие народа, вот каждый день — утром, днем, ночью».

«Ты просыпаешься в холодном поту и думаешь: тебе же доверили, как бы не подвести. Вот у настоящего президента — это самое тяжелое», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко Александр
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