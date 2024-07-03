Лукашенко рассказал, что самое сложное для настоящего президента

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Оправдать высокое доверие народа — это самое важное для президента, сказал глава государства Александр Лукашенко после парада на День независимости.
По его словам, без независимости не может быть государства, а если нет государства, «то нет и нас. Мы просто рабы без этого. Поэтому самое главное — это ее сохранить».
«Как видите, мы вместе с вами стараемся и что-то получается», — сказал Александр Лукашенко, видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».
Глава государства объяснил, что Беларусь и Россию объединяет союз, потому что две страны связывают единые ценности, замыслы и цели.
После чего обратил внимание, что у Беларуси ни с одним другим государством нет такого уровня отношений.
«Все-таки не зря столько были в одном государстве», — подчеркнул Александр Лукашенко.
По его мнению, самый сложный период для президента — «это высокое доверие народа, вот каждый день — утром, днем, ночью».
«Ты просыпаешься в холодном поту и думаешь: тебе же доверили, как бы не подвести. Вот у настоящего президента — это самое тяжелое», — резюмировал белорусский лидер.