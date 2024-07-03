Лукашенко улетел в Казахстан

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Казахстан с рабочим визитом, говорится в сообщении Telegram-канала Пул Первого.
Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Ожидается, что на полях саммита он также проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.
«Основным вопросом предстоящего саммита для Беларуси является завершение процедуры принятия страны в члены ШОС», — напомнил Telegram-канал Пул Первого.
Беларусь пока имеет статус наблюдателя при ШОС, но уже успела завершить все внутригосударственные процедуры, которые необходимы для полноправного участия в организации.
«Планируется, что Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите коснется наиболее значимых направлений в работе Организации и того вклада, который Беларусь готова внести в решение общих задач», — говорится в сообщении.
В ходе работы саммита будут обсуждаться вопросы совершенствования работы организации. По итогам может быть принята Астанинская декларация.