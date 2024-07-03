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Россия высылает сотрудника посольства Румынии в Москве

В МИД РФ вызван посол Румынии Кристиан Истрате — ему вручена нота о решении Москвы выслать сотрудника румынского дипломатического представительства в качестве ответной меры.

Источник: Агентство «Москва»

3 июля Истрате вручена нота МИД РФ об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Румынии. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной решение объявить персоной нон грата дипломата посольства РФ в Бухаресте.

24 мая МИД Румынии информировал о высылке дипломата российского посольства «за действия, противоречащие положениям Венской конвенции 1961 года о дипсношениях». Посольство РФ в Бухаресте отвергло обвинения в адрес своего сотрудника.

дипломатия