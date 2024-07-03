Мирзиёев вылетел в Астану

Напомним, что ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Беларусь и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.