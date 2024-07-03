Вольфович рассказал, почему в Минск не прибыл парадный расчет Армении

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович рассказал, почему в Беларусь не прибыли парадные расчеты из Армении.
«Беларусь приглашала Армению принять участие в параде в Минске, однако по надуманным, субъективным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли», — цитирует госсекретаря Совбеза Telegram-канал «Невольфович».
При этом Александр Вольфович напомнил, что армяне участвовали в Великой Отечественной войне и освобождали вместе со всеми Беларусь.
Сегодня в белорусской столице проходит заседание Совета министров обороны стран СНГ. Армянская сторона также проигнорировала приглашение и на это мероприятие.
Ранее официальный Ереван вызвал для консультаций из Минска посла Размика Хумаряна. Аналогичным образом поступила и белорусская сторона, вызвав посла Александра Конюка.
Такие действия последовали после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко.
Позднее армянские власти ввели официальный запрет для своих чиновников на посещение Беларуси.