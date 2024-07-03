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Вольфович рассказал, почему в Минск не прибыл парадный расчет Армении

В ходе военного парада в белорусской столице в честь Дня Независимости в колонне прошли парадные расчеты дружественных государств.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович рассказал, почему в Беларусь не прибыли парадные расчеты из Армении.

«Беларусь приглашала Армению принять участие в параде в Минске, однако по надуманным, субъективным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли», — цитирует госсекретаря Совбеза Telegram-канал «Невольфович».

При этом Александр Вольфович напомнил, что армяне участвовали в Великой Отечественной войне и освобождали вместе со всеми Беларусь.

Сегодня в белорусской столице проходит заседание Совета министров обороны стран СНГ. Армянская сторона также проигнорировала приглашение и на это мероприятие.

Ранее официальный Ереван вызвал для консультаций из Минска посла Размика Хумаряна. Аналогичным образом поступила и белорусская сторона, вызвав посла Александра Конюка.

Такие действия последовали после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко.

Позднее армянские власти ввели официальный запрет для своих чиновников на посещение Беларуси.

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