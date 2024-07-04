Не пустила «ЕР» — пойдём к конкурентам: ряд депутатов думы Иркутска выдвигаются на выборы от других партий

В целом «Гражданская платформа» определилась с кандидатами по 31 из 35 избирательных округов Иркутска. Пока в списке только один из числа депутатов и кандидатов, считающихся приближёнными к влиятельному строительному клану. Ради выдвижения Усов даже вышел из партии «Единая Россия».
Остальные «приближённые» депутаты и кандидаты заявили, что будут пробовать свои силы в качестве самовыдвиженцев. Однако, если у них не получится собрать нужное количество подписей, они рассматривают вариант выдвижения от других политических партий.