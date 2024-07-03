В Сочи отобрали трех кандидатов на должность главы города

Фамилии соискателей, победивших в конкурсе, в сообщении горсобрания не названы. Заявки на конкурс подали 14 человек, по результатам первого этапа к участию в конкурсе было допущено 4 человека, остальным было отказано по причине неполноты и недостоверности сведений в документах.
На втором этапе состоялось собеседование с участниками конкурса, на котором кандидаты представили программы развития Сочи и ответили на вопросы членов комиссии. По итогам голосования членами конкурсной комиссии принято решение о регистрации трех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы города-курорта, сообщает пресс-служба горсобрания.
Предыдущий глава Сочи Алексей Копайгородский, занимавший эту должность с 2019 года, ушел в отставку в мае текущего года в связи с переходом на другую работу. Информации о новом назначении экс-мэра не появилось.
Обязанности главы Сочи в настоящее время исполняет Андрей Прошунин, ранее занимавший должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам развития ТЭК и ЖКХ.