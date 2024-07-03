В Сочи отобрали трех кандидатов на должность главы города

Фамилии соискателей, победивших в конкурсе, в сообщении горсобрания не названы. Заявки на конкурс подали 14 человек, по результатам первого этапа к участию в конкурсе было допущено 4 человека, остальным было отказано по причине неполноты и недостоверности сведений в документах.