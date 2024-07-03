Шольц сообщил о ежедневных СМС Макрону после поражения его блока на выборах

«В любом случае я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю и ценю, страна, которая так много для меня значит, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией», — цитирует издание Spiegel выступление канцлера на летнем съезде левого крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ).