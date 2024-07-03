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Шольц сообщил о ежедневных СМС Макрону после поражения его блока на выборах

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что каждый день отправляет президенту Франции Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения президентской коалиции «Вместе за республику» в первом туре парламентских выборов.

Источник: Reuters

По словам Шольца, он ежедневно обменивается СМС-сообщениями с Макроном с тех пор, как коалиция французского президента заняла лишь третье место в первом туре выборов.

«В любом случае я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю и ценю, страна, которая так много для меня значит, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией», — цитирует издание Spiegel выступление канцлера на летнем съезде левого крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Как правило, канцлеры ФРГ не комментируют выборы в других странах.

По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия «Национальное объединение» вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых «Новый народный фронт» получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона стала третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

дипломатия
Макрон Эмманюэль