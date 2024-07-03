Латвия ввела ограничения на ввоз товаров из Беларуси

Аналогичные меры начали действовать на границе с Литвой еще с июня. Корректный перечень запрещенных к провозу из Беларуси в Латвию товаров пока не опубликован, однако, по словам людей, пересекавших границу, таможенники просили выбросить еду, алкоголь, сигареты, у некоторых изъяли даже невскрытую косметику, текстильную продукцию и лекарства.