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Латвия ввела ограничения на ввоз товаров из Беларуси

Латвия ввела ограничения на ввоз из Беларуси продуктов питания, напитков, алкоголя, сигарет и прочего, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Аналогичные меры начали действовать на границе с Литвой еще с июня. Корректный перечень запрещенных к провозу из Беларуси в Латвию товаров пока не опубликован, однако, по словам людей, пересекавших границу, таможенники просили выбросить еду, алкоголь, сигареты, у некоторых изъяли даже невскрытую косметику, текстильную продукцию и лекарства.

Стоит отметить, что транзит продукции через территорию этой республики, а также провоз товаров, предназначенных только для личного использования во время поездки (т. е. с открытыми упаковками), не запрещен.