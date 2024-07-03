«Попытка дискредитации»: способен ли один звонок Си Цзиньпина разрешить украинский кризис

Разрешить украинский кризис может всего один звонок председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, считает президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, Россия настолько зависит от мнения Китая, что единственный разговор прекратил бы специальную военную операцию (СВО) на Украине. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, действительно ли это так, для чего сделано это заявление и может ли всего один звонок решить конфликт.
По словам политолога Евгения Михайлова, это заявление Стубба — не более чем попытка дискредитации России. Однако важно понимать, что РФ и Китай являются взаимозависимыми друг от друга странами. Поэтому «один звонок от Си Цзиньпина» не может повлиять на ход украинского конфликта.
— Это определенная задача, которая в том числе и в интересах Китая. Никак нельзя решить вопрос одним звонком. РФ — самостоятельный игрок на мировой арене, а сейчас выступает именно острием, фактически, тех перемен, которые происходят в глобальном миропорядке, — объяснил эксперт.
Политолог считает, что на самом деле разрешить украинский конфликт можно, если России будут предложены условия, на которые она сможет согласиться без ущемления собственных и национальных интересов.
— На самом деле к мнению какого-то руководителя Финляндии прислушиваться абсолютно не стоит. Эта страна действует полностью в рамках и по задачам США и партнеров. Особенно на фоне того, что она сейчас решила полностью предоставить доступ американским военным к своим 15 военным базам, — заметил Михайлов.
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По мнению собеседника «ВМ», Финляндия является абсолютно управляемой и подконтрольной стороной во внешнеполитических вопросах.
— Страна делает то, что попросят ее партнеры, именно их диктат стал причиной такого заявления Стубба. Следовательно, к ее мнению, продиктованному Западом, едва ли имеет смысл прислушиваться. В то же время было бы интересно узнать, что на заявление о влиянии Китая на Россию и решении конфликта на Украине «одним звонком» ответит сама китайская сторона, — заключил политолог.
Между тем западные страны перестали оказывать финансовую помощь Украине в прежнем объеме. С февраля 2022 года ее количество достигло минимума: за первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда евро, а в мае вообще впервые не поступило никаких средств. «Вечерняя Москва» обсудила с финансовым аналитиком Михаилом Беляевым, с чем связано сокращение финансовой поддержки Киева.