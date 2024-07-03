«Попытка дискредитации»: способен ли один звонок Си Цзиньпина разрешить украинский кризис

Разрешить украинский кризис может всего один звонок председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, считает президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, Россия настолько зависит от мнения Китая, что единственный разговор прекратил бы специальную военную операцию (СВО) на Украине. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, действительно ли это так, для чего сделано это заявление и может ли всего один звонок решить конфликт.