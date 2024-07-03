Мемориальный комплекс «Вечность» перешел от Минобороны в ведение мэрии Кишинева

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Главный кишиневский мемориальный комплекс, посвященный памяти павших в годы Великой Отечественной войны — «Вечность» — снят с баланса Министерства обороны Молдовы и передан в ведение мэрии Кишинева, соответствующее постановление утвердило правительство на заседании в среду.
Как заявил на заседании министр обороны Анатолие Носатый, поддержание комплекса в надлежащем состоянии не входит в перечень полномочий его ведомства.
Глава Национального координационного комитета «Победа» приветствовал решение кабмина, выразив надежду, что оно послужит переменам к лучшему.
«Долгожданная новость. Искренне надеюсь, что эта перемена к лучшему. По крайней мере всё, что зависит от меня и моих товарищей для достойного сохранения памяти павших героев и главного военно-исторического объекта нашей страны будет сделано», — заверил Петрович.
За переход мемориала воинской славы «Вечность» в ведение столицы муниципальный совет Кишинева проголосовал на своем заседании 18 апреля.
Молдавские поисковики уже несколько лет ждали решение о передаче главного мемориального комплекса страны в ведение муниципалитета. Комплекс выглядел заброшенным, его благоустройством занимались поисковики и волонтеры, на общественных началах.
Кишиневский мемориал Победы был открыт 9 мая 1975 года. Он представляет собой пирамиду высотой 25 метров, состоящую из 5 штыков, под ней горит Вечный огонь. Авторы композиции — скульпторы А. Майко и И. Понятовский, архитектор А. Минаев.
После реконструкции мемориала в 2006 году он получил название «Вечность» и был дополнен «Аллеей Героев» — обелиском, увенчанным Звездой Героя, и памятными гранитными плитами с именами уроженцев Молдавии — Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. В юго-западной части мемориала расположено Воинское мемориальное кладбище, где захоронены советские воины — освободители Кишинева.
Мемориальный комплекс «Вечность» занимает площадь около пяти гектаров.