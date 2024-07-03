Мемориальный комплекс «Вечность» перешел от Минобороны в ведение мэрии Кишинева

«Долгожданная новость. Искренне надеюсь, что эта перемена к лучшему. По крайней мере всё, что зависит от меня и моих товарищей для достойного сохранения памяти павших героев и главного военно-исторического объекта нашей страны будет сделано», — заверил Петрович.