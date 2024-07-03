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Шавкат Мирзиеев прилетел в Астану на саммит ШОС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Источник: t.me/KZgovernment

Как сообщает официальный Telegram-канал правительства, президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в аэропорту Астаны встретил премьер-министр Олжас Бектенов. Отмечается, что Узбекистан является страной-участницей ШОС с момента основания организации в 2001 году.

На сегодня Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем товарооборота между двумя странами в прошлом году составил почти 4,5 млрд долларов. При этом за 4 месяца текущего года взаимная торговля достигла 1,2 млрд долларов. На Узбекистан приходится порядка 57% всего товарооборота нашей республики в Центральной Азии.

Сегодня утром в Астану также прилетел президент России Владимир Путин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. В астану сегодня прибыл также президент Таджикистана Эмомали Рахмон. А вчера Касым-Жомарт Токаев лично встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Еще сегодня в аэропорту Алматы встречали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Сообщалось, что 3—4 июля Гутерриш посетит Алматы и Астану, где проведет встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, другими высокопоставленными лицами и сотрудниками ООН. Напомним, 3 и 4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В связи с этим в столице введены некоторые ограничения, полиция переведена на усиленный режим.

Шавкат Мирзиеев
ШОС