Шавкат Мирзиеев прилетел в Астану на саммит ШОС

Как сообщает официальный Telegram-канал правительства, президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в аэропорту Астаны встретил премьер-министр Олжас Бектенов. Отмечается, что Узбекистан является страной-участницей ШОС с момента основания организации в 2001 году.
На сегодня Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем товарооборота между двумя странами в прошлом году составил почти 4,5 млрд долларов. При этом за 4 месяца текущего года взаимная торговля достигла 1,2 млрд долларов. На Узбекистан приходится порядка 57% всего товарооборота нашей республики в Центральной Азии.
Сегодня утром в Астану также прилетел президент России Владимир Путин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. В астану сегодня прибыл также президент Таджикистана Эмомали Рахмон. А вчера Касым-Жомарт Токаев лично встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Еще сегодня в аэропорту Алматы встречали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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