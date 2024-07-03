Шавкат Мирзиеев прилетел в Астану на саммит ШОС

На сегодня Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем товарооборота между двумя странами в прошлом году составил почти 4,5 млрд долларов. При этом за 4 месяца текущего года взаимная торговля достигла 1,2 млрд долларов. На Узбекистан приходится порядка 57% всего товарооборота нашей республики в Центральной Азии.