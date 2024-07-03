МИД Польши не исключил закрытия границы с Беларусью для грузов

«Я не исключаю никаких вариантов. <…> Мы не говорим о погранпереходах для людей, согласен, мы не будем осложнять жизнь простых поляков и простых белорусов», — отметил глава польского МИД.
Ранее Сикорский уже заявлял, что польские власти рассматривают возможность закрыть два последних действующих погранперехода на границе с Беларусью, объяснив такую необходимость ситуацией с мигрантами, которые пытаются пересечь границу.
На днях одна из польских радиостанция со ссылкой на анонимные источники в МИД Польши сообщила о введении усиленного таможенного контроля в терминале в населенном пункте Малашевиче, куда прибывают следующие из Беларуси грузы.
На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска. В то же время в настоящее время для легковых автомобилей и автобусов открыт всего один пункт пропуска — Тересполь (Брест), для грузовых — Кукурыки (Козловичи).