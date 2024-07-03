Страны НАТО не договорились о многолетней помощи Украине

В апреле Йенс Столтенберг подготовил план создания фонда помощи Украине, в который ежегодно на протяжении пяти лет будет поступать €100 млрд. Агентство Bloomberg сообщало, что члены альянса не поддержали инициативу, после чего генсек предложил направлять Киеву €40 млрд ежегодно. По информации Bloomberg, некоторые союзники НАТО отказываются брать на себя долгосрочные обязательства.