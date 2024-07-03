Шор назвал Белоруссию примером приверженности суверенитету

КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Белоруссия является ярким примером приверженности суверенитету и независимости страны, заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.
«Белоруссия — яркий пример приверженности суверенитету и независимости страны. Республика строит общее будущее в союзе с братскими странами, укрепляя экономические и культурные связи, создавая рабочие места и обеспечивая благосостояние своих граждан. Дружба и добрососедство всегда отличали наши народы. Уверен, так и будет впредь», — написал Шор по случаю Дня независимости Белоруссии.
Он поздравил братский народ Белоруссии с Днем независимости и 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. «Этот подвиг навсегда останется символом мужества, единства и силы духа белорусского народа», — подчеркнул Шор.
В честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в белорусской столице в среду прошел военный парад, который состоялся у стелы «Минск — город-герой». Помимо белорусских военнослужащих, торжественным маршем перед трибунами прошли и парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана.