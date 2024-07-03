Шор назвал Белоруссию примером приверженности суверенитету

«Белоруссия — яркий пример приверженности суверенитету и независимости страны. Республика строит общее будущее в союзе с братскими странами, укрепляя экономические и культурные связи, создавая рабочие места и обеспечивая благосостояние своих граждан. Дружба и добрососедство всегда отличали наши народы. Уверен, так и будет впредь», — написал Шор по случаю Дня независимости Белоруссии.