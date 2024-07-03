ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии

Там подчеркивается, что «хотя ни Россия, ни Белоруссия не являются участниками Договора к энергетической хартии, инвесторы из этих стран теоретически могут пытаться использовать корпорации, созданные на территории страны-члена Договора, для заявления о том, что ЕС или его страна-член нарушили обязательства по защите инвестиций в рамках Договора, и, следовательно, добиваться урегулирования споров».