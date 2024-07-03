ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости. ЕС лишил инвесторов России и Белоруссии в энергосектор союза защиты в рамках Договора к энергетической хартии, чтобы усилить применение европейских санкций, говорится в заявлении на сайте ЕК.
Там уточнили, что подобное предложение от Комиссии поступило странам Евросоюза 27 марта 2024 года и было утверждено Советом ЕС 25 июня 2024 года.
«ЕС решил в качестве меры предосторожности лишить защиты, предусмотренной Договором к энергетической хартии, инвестиции и инвесторов из России и Белоруссии, чтобы ужесточить применение санкций ЕС против этих стран», — указывается в документе.
Там подчеркивается, что «хотя ни Россия, ни Белоруссия не являются участниками Договора к энергетической хартии, инвесторы из этих стран теоретически могут пытаться использовать корпорации, созданные на территории страны-члена Договора, для заявления о том, что ЕС или его страна-член нарушили обязательства по защите инвестиций в рамках Договора, и, следовательно, добиваться урегулирования споров».
«Отказ в этой защите российским и белорусским инвесторам гарантирует, что такие претензии не будут обоснованными», — добавили в ЕК.