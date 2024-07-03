В Китае опровергли слова финского президента о зависимости России от КНР

В июне 2023 года президент РФ снова высказался об отношениях Москвы и Пекина в похожем ключе: «Когда я слышу, что, вот, вы попадете в зависимость от Китая, — а вы (страны еврозоны. — “Газета.Ru”) не попадете? Вы уже давно попали. Понимаете, в чем дело? Попали давно уже. И ничего, вроде как им хорошо попадать».