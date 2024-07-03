В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Первому каналу, встреча продлится не менее часа, речь пойдет обо всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. Вряд ли обойдется без обсуждения ситуации на Украине и в Сирии, уточнил представитель Кремля.