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В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана

АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. В Астане на полях саммита ШОС начались переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Как отметил Путин, открывая встречу, отношения между двумя странами развиваются поступательно, они с Эрдоганом постоянно находятся в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире.

Турецкий лидер подтвердил, что президенты поддерживают связь по телефону, но министры двух стран встречаются.

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее», — добавил он.

Эрдоган сообщил, что сейчас товарооборот двух стран находится на уровне 55 миллиардов долларов, но цель — достичь 100 миллиардов.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Первому каналу, встреча продлится не менее часа, речь пойдет обо всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. Вряд ли обойдется без обсуждения ситуации на Украине и в Сирии, уточнил представитель Кремля.

Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3—4 июля под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.

У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как предполагается, пообщается с журналистами.

Путин Владимир
ШОС