В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана

Как отметил Путин, открывая встречу, отношения между двумя странами развиваются поступательно, они с Эрдоганом постоянно находятся в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире.
Турецкий лидер подтвердил, что президенты поддерживают связь по телефону, но министры двух стран встречаются.
«Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее», — добавил он.
Эрдоган сообщил, что сейчас товарооборот двух стран находится на уровне 55 миллиардов долларов, но цель — достичь 100 миллиардов.
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Первому каналу, встреча продлится не менее часа, речь пойдет обо всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. Вряд ли обойдется без обсуждения ситуации на Украине и в Сирии, уточнил представитель Кремля.
Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит
Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.
У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как предполагается, пообщается с журналистами.