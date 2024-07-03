Встреча представителей Молдовы, Украины и Румынии пройдет в Кишиневе — Попшой

«Это хорошая возможность увидеть, что идет хорошо, а что мы можем улучшить, чтобы извлечь выгоду из тех близких отношений, которые у нас есть, в том числе в трехстороннем формате, а не только в двустороннем», — цитирует главу МИД Radio Moldova.