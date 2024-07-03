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Встреча представителей Молдовы, Украины и Румынии пройдет в Кишиневе — Попшой

Очередная встреча министров иностранных дел Молдовы, Румынии и Украины пройдет в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Молдовы, Украины и Румынии состоится в конце текущей недели в Кишиневе, об этом в радиоэфире заявил министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой.

«Это хорошая возможность увидеть, что идет хорошо, а что мы можем улучшить, чтобы извлечь выгоду из тех близких отношений, которые у нас есть, в том числе в трехстороннем формате, а не только в двустороннем», — цитирует главу МИД Radio Moldova.

Встреча представителей Кишинева, Киева и Бухареста станет третьей, предыдущая состоялась в апреле прошлого года в столице Румынии.

Первая встреча глав МИД трех стран прошла 15 сентября 2022 года в Одессе с участием. министров энергетики Украины и Румынии, а также министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы. Тогда три страны достигли договоренности о заключении трехстороннего соглашения о поставках энергии и налаживании сотрудничества для поставок электроэнергии посредством краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных контрактов между государственными компаниями.