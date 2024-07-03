Эрдоган и Путин провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане

«Владимир Путин продолжил серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС беседой с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении в среду.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля.
Астана. 3 июля. КазТАГ — Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин продолжил серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС беседой с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении в среду.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля.