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Эрдоган и Путин провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане

Астана. 3 июля. КазТАГ — Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: kremlin.ru

«Владимир Путин продолжил серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС беседой с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении в среду.

Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля.

ШОС
Путин Владимир