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Полиция задержала лидера оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу

Все произошло на акции протеста у суда сектора Буюканы в Кишиневе.

Источник: скриншот видео

Лидера партии Шанс Алексея Лунгу скрутили полицейские и везут его в комиссариат.

Все произошло около 15:00 в среду, 3 июля 2024, на акции протеста у суда сектора Буюканы в Кишиневе.

Здесь в 15.30 должно было начаться новое заседание по делу башкана Гагаузии Евгении Гуцул.

По словам сотрудника полиции, Алексей Лунгу был задержан за «неподчинение законным требованиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении, у здания суда сектора Буюканы».

Митинг в поддержку башкана Гагаузии продолжается.

По словам официального лица, проведение протеста ближе, чем на 25 метров от здания суда, запрещено, потому что иначе это расценивается как «оказание давления на суд». Смешно… то есть с 26 метров уже можно звонить судье и указывать, какой должен быть приговор, — это уже не давление на суд.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул вышла к протестующим:

«Это сфабрикованное дело по прямому указанию Майи Санду. Эти частые судебные заседания показывают, что власть пытается свести счеты лично со мной и Гагаузской автономией. Они хотят ликвидировать нашу Гагаузию!».