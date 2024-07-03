Полиция задержала лидера оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу

По словам официального лица, проведение протеста ближе, чем на 25 метров от здания суда, запрещено, потому что иначе это расценивается как «оказание давления на суд». Смешно… то есть с 26 метров уже можно звонить судье и указывать, какой должен быть приговор, — это уже не давление на суд.