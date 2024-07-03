Токаев встретился с Ильхамом Алиевым

Ильхам Алиев выразил благодарность за традиционно теплый прием и подтвердил приверженность Баку дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей Глава Азербайджана также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содействие переговорным процессам между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев подчеркнул, что Казахстан как достойный член мирового сообщества играет весомую роль не только в регионе, но и на международной арене. В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.