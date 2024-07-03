Эрдоган лично пригласил Путина посетить Турцию

Встреча двух президентов проходит Астане в преддверии саммита ШОС. В начале переговоров Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает визита Владимира Путина в Турцию «в самое кратчайшее время». «Обязательно приеду», — ответил ему российский президент.
Возможность прибытия российского президента в Турцию обсуждается с конца 2023 года. Однако, как объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поездка переносилась из-за несовпадения графиков президентов.
«Мы проводим телефонную дипломатию, но тем временем наши друзья (министры и дипломаты.— “Ъ”) поддерживают связь друг с другом», — прокомментировал Реджеп Тайип Эрдоган контакты с Владимиром Путиным. В свою очередь российский президент заявил, что отношения между Россией и Турцией, несмотря на сложную обстановку в мире, «развиваются поступательно».
Обсуждая развитие отношений Турции и России, господин Эрдоган отметил, что на данный момент товарооборот двух стран достиг $55 млрд. При этом Анкара рассчитывает, что его объем увеличится вдвое. «У нас сейчас объем в $55 млрд. Наша цель — достичь $100 млрд, и мы верим, что сможем его достичь», — сказал он.
Президенты также обсудили строительство в Турции двух АЭС. Речь идет о станции «Аккую», создание которой полностью финансируется российской стороной: госкорпорация «Росатом» владеет 100% долей в проекте. Его стоимость оцениваются в $22 млрд. Также стороны затронули новый проект — АЭС «Синоп». Предполагается, что технически станция будет эквивалентна АЭС «Аккую», то есть работать на четырех энергоблоках ВВЭР-1200 по 1,2 ГВт каждый. Турция ведет переговоры с Россией о АЭС у Синопа уже несколько лет. Площадка у Синопа уже частично подготовлена под стройку атомного объекта.