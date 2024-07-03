Эрдоган лично пригласил Путина посетить Турцию

Президенты также обсудили строительство в Турции двух АЭС. Речь идет о станции «Аккую», создание которой полностью финансируется российской стороной: госкорпорация «Росатом» владеет 100% долей в проекте. Его стоимость оцениваются в $22 млрд. Также стороны затронули новый проект — АЭС «Синоп». Предполагается, что технически станция будет эквивалентна АЭС «Аккую», то есть работать на четырех энергоблоках ВВЭР-1200 по 1,2 ГВт каждый. Турция ведет переговоры с Россией о АЭС у Синопа уже несколько лет. Площадка у Синопа уже частично подготовлена под стройку атомного объекта.