Губернатор Ленобласти рассказал, какие изменения ждут Гатчинский район в скором будущем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал строительство сразу нескольких социально-значимых объектов на территории столичного округа региона — Гатчинского района.
Так, из ближайших планов:
♦ строительство детского сада и школы в Коммунаре и в Гатчине;
♦ окончание строительства школы N4 в Гатчине на 1175 мест;
♦ строительство Ледового дворца в Гатчине.
Все это ради одной цели — чтобы комфортно было проживать жителям Гатчины и Гатчинского района. Таких строек у нас сегодня много по области, потому что мы придерживаемся принципа равномерного развития всех районов Ленинградской области, — рассказал губернатор в интервью ЛенТВ24.