Губернатор Ленобласти рассказал, какие изменения ждут Гатчинский район в скором будущем

Все это ради одной цели — чтобы комфортно было проживать жителям Гатчины и Гатчинского района. Таких строек у нас сегодня много по области, потому что мы придерживаемся принципа равномерного развития всех районов Ленинградской области, — рассказал губернатор в интервью ЛенТВ24.