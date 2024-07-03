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Губернатор Ленобласти рассказал, какие изменения ждут Гатчинский район в скором будущем

В Гатчинском районе начинается реализация сразу нескольких социально-значимых проектов. Среди них — строительство школ и детских садов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал строительство сразу нескольких социально-значимых объектов на территории столичного округа региона — Гатчинского района.

Так, из ближайших планов:

♦ строительство детского сада и школы в Коммунаре и в Гатчине;

♦ окончание строительства школы N4 в Гатчине на 1175 мест;

♦ строительство Ледового дворца в Гатчине.

Все это ради одной цели — чтобы комфортно было проживать жителям Гатчины и Гатчинского района. Таких строек у нас сегодня много по области, потому что мы придерживаемся принципа равномерного развития всех районов Ленинградской области, — рассказал губернатор в интервью ЛенТВ24.