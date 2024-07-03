Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тирасполь призвал Кишинев еще раз прочесть Декларацию о мирных подходах к урегулированию

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья прокомментировали отказ Кишинева подписывать декларацию о приверженности переговорным методам в процессе урегулирования.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 3 июл — Sputnik. Предложенная Кишиневу Тирасполем Декларация о мирных подходах к урегулированию носила максимально открытый характер и была нацелена на прямое и четкое подтверждение приверженности обеих сторон мирным подходам, об этом в среду сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

«Мотивы и адекватность Кишинева назвавшего приднестровскую инициативу “провокационной”, а стремление избежать ухудшения ситуации в диалоге -»недобросовестной целью, вызывают вопросы", — отметили в Тирасполе.

Во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали Кишиневу еще раз внимательно вчитаться в проект Декларации и вдумчиво осмыслить изложенное.

Днем ранее на встрече в Тирасполе с с послом Евросоюза в Молдове Янисом Мажейксом приднестровский лидер Вадим Красносельский отметил, что Кишинев не стал подписывать декларацию о приверженности переговорным методам в процессе урегулирования приднестровского конфликта, предложенного Тирасполем.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что на предложение Тирасполя подписать декларацию о приверженности мирным подходам к урегулированию приднестровского конфликта со стороны Кишинева никакого ответа не последовало.

Тирасполь в середине мая подготовил проект декларации о приверженности мирным методам урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой. На встрече 17 мая в Бендерах политических представителей Кишинева и Тирасполя в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию Олега Серебряна и Виталия Игнатьева Кишиневу, а также посредникам и наблюдателям было предложено к ней присоединиться.