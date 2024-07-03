Тирасполь призвал Кишинев еще раз прочесть Декларацию о мирных подходах к урегулированию

ТИРАСПОЛЬ, 3 июл — Sputnik. Предложенная Кишиневу Тирасполем Декларация о мирных подходах к урегулированию носила максимально открытый характер и была нацелена на прямое и четкое подтверждение приверженности обеих сторон мирным подходам, об этом в среду сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.
«Мотивы и адекватность Кишинева назвавшего приднестровскую инициативу “провокационной”, а стремление избежать ухудшения ситуации в диалоге -»недобросовестной целью, вызывают вопросы", — отметили в Тирасполе.
Во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали Кишиневу еще раз внимательно вчитаться в проект Декларации и вдумчиво осмыслить изложенное.
Днем ранее на встрече в Тирасполе с с послом Евросоюза в Молдове Янисом Мажейксом приднестровский лидер Вадим Красносельский отметил, что Кишинев не стал подписывать декларацию о приверженности переговорным методам в процессе урегулирования приднестровского конфликта, предложенного Тирасполем.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что на предложение Тирасполя подписать декларацию о приверженности мирным подходам к урегулированию приднестровского конфликта со стороны Кишинева никакого ответа не последовало.
Тирасполь в середине мая подготовил проект декларации о приверженности мирным методам урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой. На встрече 17 мая в Бендерах политических представителей Кишинева и Тирасполя в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию Олега Серебряна и Виталия Игнатьева Кишиневу, а также посредникам и наблюдателям было предложено к ней присоединиться.