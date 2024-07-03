Тирасполь призвал Кишинев еще раз прочесть Декларацию о мирных подходах к урегулированию

Тирасполь в середине мая подготовил проект декларации о приверженности мирным методам урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой. На встрече 17 мая в Бендерах политических представителей Кишинева и Тирасполя в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию Олега Серебряна и Виталия Игнатьева Кишиневу, а также посредникам и наблюдателям было предложено к ней присоединиться.