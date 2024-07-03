Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В севастопольской Каче назначили нового главу администрации

Главой администрации севастопольской Качи стал Васильченко.

Источник: пресс-служба Качинского муниципального округа

Главой администрации севастопольской Качи стал Дмитрий Васильченко. Соответствующая информация размещена на сайте муниципального округа.

Ранее Васильченко был заместителем председателя местного Совета. С 2016 года он был депутатом качинского парламента. Васильченко также является членом партии «Единая Россия» и руководит фракцией в Совете округа.

Напомним, ранее должность главы администрации занимал Николай Герасим. Губернатор Михаил Развожаев отправил в суд документы о досрочном прекращении полномочий чиновника в связи с утратой доверия. Дело в том, что Герасим нарушил требования антикоррупционного законодательства.