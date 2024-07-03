В севастопольской Каче назначили нового главу администрации

Главой администрации севастопольской Качи стал Дмитрий Васильченко. Соответствующая информация размещена на сайте муниципального округа.
Ранее Васильченко был заместителем председателя местного Совета. С 2016 года он был депутатом качинского парламента. Васильченко также является членом партии «Единая Россия» и руководит фракцией в Совете округа.
Напомним, ранее должность главы администрации занимал Николай Герасим. Губернатор Михаил Развожаев отправил в суд документы о досрочном прекращении полномочий чиновника в связи с утратой доверия. Дело в том, что Герасим нарушил требования антикоррупционного законодательства.