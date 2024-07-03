Переговоры Путина и Эрдогана в Астане завершились

Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.