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Переговоры Путина и Эрдогана в Астане завершились

АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане завершились, они длились около часа.

Беседа двух лидеров проходила в зале для переговоров в отеле «Ритц Карлтон», передает корреспондент РИА Новости.

Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

Путин Владимир
дипломатия
ШОС