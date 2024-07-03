Совфед одобрил парковки для электромобилей в Петербурге

Действующее законодательство предписывает, что при размещении парковок общего пользования в Санкт-Петербурге, Москве и Севастополе должны быть предусмотрены парковочные зоны для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. То, что закон был одобрен Совфедом, означает, что теперь будут выделяться и оснащённые зарядными станциями парковки для электрокаров.