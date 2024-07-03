Совфед одобрил парковки для электромобилей в Петербурге

Такие парковки также появятся в Москве, Севастополе и на федеральной территории «Сириус» (Сочи).
Действующее законодательство предписывает, что при размещении парковок общего пользования в Санкт-Петербурге, Москве и Севастополе должны быть предусмотрены парковочные зоны для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. То, что закон был одобрен Совфедом, означает, что теперь будут выделяться и оснащённые зарядными станциями парковки для электрокаров.
Количество таких парковок будет зависеть от потребности, закреплённой в документации по организации дорожного движения. Примечательно, что на стадии втором чтении в законе говорилось именно об обязательстве создавать подобные парковки, но слово «должны» заменили на «могут».
Вдобавок, одобренный закон расширяет полномочия органов власти РФ в организации дорожного движения. В частности, речь идёт об организации дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения. Некоторые полномочия исключаются: органы государственной власти не смогут утверждать методические рекомендации по определению размера платы за пользование платными парковками.
Также на сегодняшнем заседании Совфед одобрил исключение ОСАГО из обязательных документов для регистрации машины.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что Минтранс планирует ужесточить правила парковки для электромобилей.