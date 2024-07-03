Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Ожидается, что на полях саммита Александр Лукашенко также проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами. В Астане уже находятся главы ряда государств и руководители международных организаций. В их числе лидеры России, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Пакистана, Азербайджана, Монголии, Генеральный секретарь ООН.

Лукашенко: ШОС для Беларуси — это стратегическая перспектива Лукашенко: глобальную безопасность необходимо выстраивать путем широкого диалога и без дискриминации Лукашенко выступил за более активное участие «семьи ШОС» в решении глобальных вопросов продбезопасности Лукашенко: Беларусь, как никто другой, заинтересована в сопряжении транспортно-логистических потенциалов ЕАЭС и ШОС Международный форум включает в себя заседание Совета глав государств — членов ШОС, а также встречу в формате «ШОС плюс» с участием лидеров государств-наблюдателей, почетных гостей и глав международных организаций. Темой встречи станет «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».



Основным вопросом предстоящего саммита для Беларуси является завершение процедуры принятия страны в члены ШОС. Планируется, что Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите коснется наиболее значимых направлений в работе организации и вклада, который Беларусь готова внести в решение общих задач.



Участники заседания Совета глав государств обсудят вопросы дальнейшего совершенствования работы интеграционного объединения в целях укрепления и углубления многостороннего взаимодействия в новых условиях, рассмотрят актуальную международную и региональную тематику в регионе ШОС.

Посол в Казахстане: членство в ШОС увеличит возможности и повысит авторитет Беларуси «Можем достичь еще большего». Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Казахстана Ожидается, что на заседании будет принята Астанинская декларация, а также более двух десятков различных решений и заявлений, которые касаются различных сфер сотрудничества.



Беларусь рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве международной площадки для определения конкретных механизмов развития сотрудничества в сфере противодействия угрозам терроризма, экстремизма, организованной преступности и наркотрафика. Выступает за укрепление экономического измерения ШОС в качестве важнейшего фактора стабильности в Евразийском регионе.



Беларусь участвует в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу и с 2015 года — в статусе наблюдателя. В Самарканде по итогам Совета глав государств 16 сентября 2022 года подписано решение о начале процедуры вступления в члены организации. В рамках этого процесса Беларусь присоединилась более чем к 40 договорам.



В 2023 году на долю государств ШОС приходилось 70,4% всего товарооборота Беларуси, а по итогам января — апреля 2024 года — 71,4%.



Помимо Президента Беларуси Александра Лукашенко, в саммите примут участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.



В саммите также примут участие Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.



В настоящее время государствами — членами ШОС являются девять стран — Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Таким образом, после завершения процедуры принятия Беларусь станет десятым по счету членом ШОС.



Статус государства — наблюдателя при ШОС имеют три страны — Афганистан, Беларусь (с 2015 года) и Монголия.



Партнерами по диалогу ШОС являются 14 стран — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.



В 2023—2024 годах в ШОС председательствует Казахстан. Планируется, что по итогам Совета глав государств в Астане председательство перейдет Китаю.