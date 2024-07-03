Эмир Катара прибыл в Астану

Шейха Тамима бен Хамада Аль Тани встретил в столичном аэропорту премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Государство Катар имеет статус партнера по диалогу ШОС. Соответствующий меморандум был подписан в Ташкенте в 2022 году. В прошлом году Казахстан и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений.
Катар — важный политический и экономический партнер РК в арабском мире. По итогам 2023 года товарооборот между странами вырос почти на 50%. В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей, правительства двух государств работают над увеличением объемов взаимной торговли до $500 млн.
Напомним, ранее в столицу для участия в Саммите ШОС также прилетели президент России Владимир Путин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Также сообщалось о прибытии президента Таджикистана Эмомали Рахмона, главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вместе с супругой. А вчера Касым-Жомарт Токаев лично встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Еще сегодня в аэропорту Алматы встречали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Сообщалось, что