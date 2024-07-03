Эмир Катара прибыл в Астану

Напомним, ранее в столицу для участия в Саммите ШОС также прилетели президент России Владимир Путин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Также сообщалось о прибытии президента Таджикистана Эмомали Рахмона, главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вместе с супругой. А вчера Касым-Жомарт Токаев лично встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Еще сегодня в аэропорту Алматы встречали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Сообщалось, что 3—4 июля он посетит Алматы и Астану, где проведет встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, другими высокопоставленными лицами и сотрудниками ООН.