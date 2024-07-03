Зеленский не исключил попытки нового наступления ВСУ

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на оценки неназванного представителя западной разведки написала, что Украина не располагает достаточными силами для проведения каких-либо наступательных операций, однако ВСУ удалось набрать личного состава для восполнения потерь и некоторых резервов. Предыдущая попытка «контрнаступления» была предпринята ВСУ прошлым летом. Многие аналитики тогда отмечали, что Киев активно анонсировал его и стремился продемонстрировать западным партнерам некие результаты из опасения потерять их поддержку. Однако, как сообщали в Минобороны РФ, это «контрнаступление» обернулось для украинских войск значительными потерями. После в Киеве заявили о необходимости оборудования оборонительных рубежей и приступили к строительству трех линий фортификаций.