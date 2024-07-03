В Молдавии оценили последствия отказа граждан поддержать вступление в ЕС

«С моей точки зрения, это не так уж и много, чтобы 17% решились на изменения в Конституции. Именно по этой причине необходимо совместить референдум с другим типом голосования, чтобы мобилизовать больше граждан для участия в референдуме. Мы надеемся, что те, кто придет на выборы, примут участие в референдуме», — подчеркнула Стамате.