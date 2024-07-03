Токаев провел переговоры с генсеком ООН

«Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир. Ваша страна всегда была “строителем мостов”, посланником мира, посредником в деле объединения, в том числе в очень сложных обстоятельствах. Астана является центром многих миротворческих инициатив, среди которых Астанинский процесс по Сирии. Астана всегда была платформой для мира, Казахстан обладает огромным моральным авторитетом. Вы являетесь лидерами в области ядерного разоружения, и во многих других сферах продемонстрировали свою приверженность миру», — сказал генеральный секретарь ООН.